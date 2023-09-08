Выборы губернатора Нижегородской области 2023 стартовали 8 сентября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Выборы губернатора Нижегородской области 2023 стартовали 8 сентября. В этом году они продлятся в течение трех дней – с 8 по 10 сентября. Все это время нижегородские избиратели смогут отдать голос за понравившегося кандидата как с помощью дистанционного электронного голосования, так и в привычном формате на избирательном участке. Рассказываем, как проходят выборы губернатора Нижегородской области 2023.

Когда пройдут выборы губернатора Нижегородской области

По решению областной избирательной комиссии голосование будет длиться не один день, а целых три – с 8 по 10 сентября. Как показала практика коронавирусных времен, это дает возможность гораздо большему числу нижегородцев принять участие в выборах. Отдать свой голос с 8:00 часов 8 сентября и до 20:00 часов 10 сентября. Все это время на всей территории Нижегородской области будут работать избирательные участки, а также будет работать площадка для онлайн-голосования. Нижегородцы смогут проголосовать в помещениях избирательных участков, а также на дому - если на то есть уважительная причина. Кроме того, избирателям доступны дистанционное электронное голосование и механизм «Мобильный избиратель».

Кандидаты в губернаторы Нижегородской области 8-10 сентября 2023

В этом году своих кандидатов на пост губернатора Нижегородской области 2023 выдвинули пять политических партий.

Атмахов Владислав – ЛДПР,

Быков Александр - «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»,

Егоров Владислав – КПРФ,

Никитин Глеб - «Единая Россия»,

Померанцев Илья - «Гражданская сила».

Все кандидаты прошли тщательный партийный отбор, а затем преодолели, так называемый, муниципальный фильтр, т.е. каждый кандидат был поддержан депутатами представительных органов не менее чем в трех четвертях городских и муниципальных округов Нижегородской области. Если конкретно, то каждый кандидат должен собрать не менее 73 подписей депутатов представительных органов из 38 муниципальных образований. В свою поддержку каждый кандидат представил 76 подписей, что является максимальным количеством.

Выборы губернатора Нижегородской области: участки, график работы

В Нижегородской области сегодня открылось больше двух тысяч избирательных участков – в самом Нижнем Новгороде и во всех районах области. Все они будут работать в течение трех дней с 8:00 до 20:00. Тем, кто не сможет прийти на избирательный участок сам по уважительной причине, можно пригласить членов территориальной избирательной комиссии на дом. Также в этом году для нижегородцев доступно дистанционное электронное голосование и механизм «Мобильный избиратель».

Дистанционное электронное голосование в Нижегородской области: Как проголосовать онлайн

Чтобы воспользоваться возможностью дистанционного голосования, гражданин должен быть зарегистрирован на Едином портале государственных услуг, а его подтвержденная учетная запись сопоставлена с Регистром избирателей. Кроме того, на портале Госуслуг нужно заранее оставить заявку о своем желании проголосовать онлайн – сделать это можно было с 24 июля по 4 сентября.

- Удобно, что нижегородцам достаточно одного заявления сразу по всем выборам – и губернатора, и депутатов представительных органов, - отметили в избирательной комиссии Нижегородской области. – Если избиратель передумает и решит голосовать традиционным способом с применением бумажных бюллетеней на своем избирательном участке, то заявление можно отозвать. Однако сделать это нужно не позднее, чем за три дня до первого дня голосования – то есть по 4 сентября.

Столь же проста и сама процедура голосования. В дни выборов избиратель должен войти на специальный портал vybory.gov.ru и с помощью учетной записи портала государственных услуг получить электронные бюллетени. Они полностью аналогичны бумажным – с теми же именами кандидатов, с тем же порядком их размещения. При этом голосовать в дни проведения выборов можно в любое время и в любом месте, где есть интернет с 8:00 час. 8 сентября и до 20:00 час 10 сентября.

Выборы губернатора Нижегородской области 2023 на избирательных участках

Те, кто предпочитает более традиционные способы голосования, могут как обычно отправиться на свой избирательный участок и там, получив бумажный бюллетень, выбрать своего кандидата.

- Если вы не можете по уважительной причине проголосовать в помещении для голосования, то можно обратиться с заявлением в участковую избирательную комиссию в дни ее работы, и к вам придут на дом члены комиссии с переносным ящиком для голосования, - заявили в региональной избирательной комиссии.

Поучаствовать в выборах смогут и те, кто в дни голосования оказался вдали от своего избирательного участка, но на территории региона. Для этого существует механизм «Мобильный избиратель». С его помощью можно проголосовать на ближайшем избирательном участке по месту фактического нахождения. Для этого достаточно подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения.

- Сделать это можно было разными способами: через портал «Госуслуги», обратиться в территориальную избирательную комиссию, в МФЦ или в участковую избирательную комиссию, - рассказали в региональном избиркоме. – Срок подачи заявления на портале госуслуг, ТИК и МФЦ – с 24 июля по 4 сентября, а в участковой избирательной комиссии – с 30 августа по 4 сентября. Этой формой голосования можно воспользоваться только на выборах губернатора региона.