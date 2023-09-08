Отопление ещё не планируют включать в Нижнем Новгороде

Отопление не планируют включать из-за резкого похолодания в Нижнем Новгороде. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отопление не планируют включать из-за резкого похолодания в Нижнем Новгороде. В настоящее время в городе проводятся пробные топки. И системы отопления практически готовы к началу сезона. Об этом заявил глава города Юрий Шалабаев во время прямого эфира 8 сентября.

– Чтобы не сложилась такая ситуация, что в квартирах будет слишком жарко, и люди будут жаловаться на духоту, что тоже бывает. Нужно подождать приближения к нормативным значениям включения отопления, – объяснил мэр.

Для запуска отопления необходимо, чтобы не менее пяти суток температура держалась ниже +8 градусов. Согласно прогнозу на сайте «Яндекс.Погода», в ближайшую неделю среднесуточная температура воздуха в Нижнем Новгороде будет колебаться в пределах +18…+22 градусов. Судя по прогнозам синоптиков, существенное похолодание придет в Нижегородскую область лишь в октябре.

Напомним, что два бабьих лета ждет жителей Нижегородской области осенью 2023 года. В начале сентября в регионе стояло молодое бабье лето: температура приближалась к 25 градусам тепла, было солнечно и сухо.

Начиная со следующего понедельника инициативу перехватит антициклон скандинавского происхождения. И центральную Россию, и, в частности, Нижегородскую область ждет классическое бабье лето с солнечной, сухой и комфортной погодой.

– Ночами воздух будет остывать до +5, +6 …+10 +11 градусов, а днем столбики термометров будут стремиться на штурм 20 градусной отметки, – рассказал Евгений Тишковец.

Синоптик также дал прогноз на всю осень для Нижегородской области.