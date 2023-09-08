490 млн рублей дополнительно направят на ремонт нижегородских дорог в 2023 году

Ремонт дороги. Фото: Алексей БУЛАТОВ

490 миллионов рублей будут дополнительно направлены на ремонт дорог в Нижегородской области в текущем году. Об этом глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев рассказал в своем телеграм-канале.

– Это значительная сумма, которую городской бюджет получил за счёт межбюджетных трансфертов, – сказал мэр.

На эти деньги рабочие отремонтируют 6 километров дороги от кинотеатра «Москва» в сторону микрорайона Сортировочный. Также в порядок приведут почти 2 километра дороги от дома №30 по улице Ларина до границы с Кстовским районом.

Напомним, что новую двухполосную дорогу построят от улицы Пушкина до улицы Бекетова в 2024 году. Строительство дороги включено в состав заявки региона на привлечение средств федерального бюджета и будет вестись без сноса близлежащих строений.

Также новую широкую дорогу хотят проложить за торговым центром «Фантастика» в Нижнем Новгороде. Протяженность будущей магистрали составит 289 метров, ширина - по две полосы в каждую сторону. Дорога будет начинаться от перекрестка улицы Высоцкого и проезда вдоль «Фантастики» и заканчиваться на пересечении с улицей Деловой. Участок будет рассчитан на движение со скоростью 60 километров в час.