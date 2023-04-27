Новую дорогу построят за ТЦ «Фантастика» в Нижнем Новгороде. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Новую широкую дорогу хотят проложить за торговым центром «Фантастика» в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает NewsRoom24 со ссылкой на документы городской администрации.

Протяженность будущей магистрали составит 289 метров, ширина - по две полосы в каждую сторону. Дорога будет начинаться от перекрестка улицы Высоцкого и проезда вдоль «Фантастики» и заканчиваться на пересечении с улицей Деловой. Участок будет рассчитан на движение со скоростью 60 километров в час.

Для удобства пешеходов вдоль магистрали сделают освещение, тротуар и велодорожку. Также здесь планируется высадить новые деревья.

Ранее сообщалось о необходимости сужения улицы Родионова из-за строительства метро. Временные неудобства связаны с расширением стройплощадки новой станции метро «Площадь Сенная».