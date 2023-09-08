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НовостиОбщество8 сентября 2023 7:05

Самолет управления делами Президента РФ приземлился в Нижнем Новгороде

Посадка совершена вечером 7 сентября
Кристина БЕРБАСОВА
Кристина БЕРБАСОВА
Аэропорт.

Аэропорт.

Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Самолет управления делами Президента РФ приземлился в аэропорту Нижнего Новгорода вечером 7 сентября. Об этом свидетельствует информация портала Flightradar24.

Напомним, ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин может принять участие в открытии участка скоростной трассы М-12 в Нижегородской области.

В Нижегородской области к строительству автодороги М-12 приступили в январе 2021 года. Участок дороги длиной 132 километра пройдет через восемь районов Нижегородской области: Вадский, Арзамасский, Навашинский, Ардатовский, Пильнинский, Сергачский, Бутурлинский, Перевозский.

Скоростная магистраль М-12 Москва – Нижний Новгород – Казань станет дублером трассы М-7 «Волга» и пройдет по территории пяти регионов: Московской, Владимирской, Нижегородской областям, республикам Чувашия и Татарстан. Общая протяженность трассы составит более 800 километров, она позволит добираться из Москвы до Казани всего за 6,5 часов вместо нынешних 12-ти.

Также стало известно, что стоимость проезда по этому участку будет стоит 2 821 рубль. Его общая протяженность составит 308 километров.