Владимир Путин может приехать на открытие трассы М-12 в Нижегородской области. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Президент России Владимир Путин может принять участие в открытии участка скоростной трассы М-12 в Нижегородской области в ближайшие дни. Об этом в четверг пишут «Ведомости» со ссылкой на несколько источников, близких к администрации президента.

По предварительным данным, открытие трассы может состояться 8 сентября, однако эту дату уже переносили (ранее ее открытие анонсировали на 6 сентября). Участок платной скоростной дороги соединит Москву и Арзамас и позволит добраться из столицы до Нижегородской области всего за 3,5 часа – без пробок и перекрестков. Протяженность пути составит 415 километров.

Всю трассу М-12 целиком от Москвы до Казани планируют открыть 20 декабря 2024 года, а к 2025 году планируется продлить ее до Екатеринбурга.