Новый участок трассы М-12 от Москвы до Арзамаса откроют 5 сентября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новый участок трассы М-12 от Москвы до Арзамаса откроют 5 сентября. Об этом в ходе совещания по вопросам развития строительной отрасли сообщил вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин.

По его словам, на данный момент уже закончено строительство моста через Волгу, благодаря чему вся дорога от Москвы до Казани соединена. К 5 сентября на трассе уложат асфальт, а затем откроют движение транспорта.

Напомним, ранее стало известно, что стоимость проезда по этому участку будет стоит 2 821 рубль. Его общая протяженность составит 308 километров.

Ранее мы писали, что в Нижегородской области к строительству автодороги М-12 приступили в январе 2021 года. Участок дороги длиной 132 километра пройдет через восемь районов Нижегородской области: Вадский, Арзамасский, Навашинский, Ардатовский, Пильнинский, Сергачский, Бутурлинский, Перевозский.

Скоростная магистраль М-12 Москва – Нижний Новгород – Казань станет дублером трассы М-7 «Волга» и пройдет по территории пяти регионов: Московской, Владимирской, Нижегородской областям, республикам Чувашия и Татарстан. Общая протяженность трассы составит более 800 километров, она позволит добираться из Москвы до Казани всего за 6,5 часов вместо нынешних 12-ти.