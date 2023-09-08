2188 избирательных участков для голосования открылись в Нижегородской области

2 188 избирательных участков на территории Нижегородской области открыты и приступили к работе. Источник: Избирательная комиссия Нижегородской области.

2188 избирательных участков для голосования на выборах губернатора Нижегородской области открылись в 08:00. Об этом сообщает региональная избирательная комиссия.

Избирательные участки будут работать 8, 9 и 10 сентября с 08:00 до 20:00. Для получения бюллетеня, гражданину необходимо предъявить паспорт.

– Стартовало и дистанционное электронное голосование, все, кто подал заявление, смогут проголосовать в любое удобное время до 20:00 10 сентября, – рассказала председатель Избирательной комиссии Нижегородской области Маргарита Красилевская.

Кроме того, если избиратель не может самостоятельно прибыть на участок, он может подать заявление для голосования на дому. Обратиться в участковую комиссию следует не позднее 14:00 10 сентября.

Напомним, что все кандидаты прошли тщательный партийный отбор, а затем преодолели, так называемый, муниципальный фильтр, т.е. каждый кандидат был поддержан депутатами представительных органов не менее чем в трех четвертях городских и муниципальных округов Нижегородской области. Если конкретно, то каждый кандидат должен собрать не менее 73 подписей депутатов представительных органов из 38 муниципальных образований. В свою поддержку каждый кандидат представил 76 подписей, что является максимальным количеством.

Также около 6000 общественных наблюдателей начали свою работу на избирательных участках Нижегородской области 8 сентября.