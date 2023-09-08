Около 6000 наблюдателей работают на избирательных участках Нижегородской области

На избирательных участках организовано видеонаблюдение. Фото: Общественная палата Нижегородской области.

Около 6000 общественных наблюдателей начали свою работу на избирательных участках Нижегородской области 8 сентября. Об этом сообщает региональная Общественная палата.

В дни голосования в Доме народного единства работа общественного штаба ведется в ситуационном центре и центре видеонаблюдения.

– Важно, чтобы люди верили результатам голосования, – подчеркнул председатель Общественной палаты региона Роман Стронгин. – Наша задача – защищать права избирателей на свободное волеизъявление.

Напомним, что в Нижегородской области сегодня открылось больше двух тысяч избирательных участков – в самом Нижнем Новгороде и во всех районах области. Все они будут работать в течение трех дней с 8:00 до 20:00. Тем, кто не сможет прийти на избирательный участок сам по уважительной причине, можно пригласить членов территориальной избирательной комиссии на дом. Также в этом году для нижегородцев доступно дистанционное электронное голосование и механизм «Мобильный избиратель».