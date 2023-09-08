Строительство школы на 800 мест выполнено на 97% в Кстове

Строящаяся школа. Фото: телеграм-канал Глеба Никитина.

Готовность строящейся школы почти на 800 учеников в Кстове достигла 97%. Сейчас подрядчик занимается благоустройство территории. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем телеграм-канале.

– Новая школа позволит разгрузить соседние учебные заведения, даст городу новые образовательные возможности. Профиль - технический (математика, физика, информатика), – сказал глава региона.

Для маломобильных учеников создана доступная среда, есть и ресурсный центр для детей с расстройствами аутистического спектра.

Напомним, что «Школа 800» является без преувеличения одним из самых грандиозных и самых долгожданных проектов последних лет. Она включает в себя центр дополнительного образования на Бору и три школы в самом Нижнем Новгороде – в Сормовском, Автозаводском и Нижегородском районах. В январе 2023 года нижегородцам показали, как выглядит корпус «Школы 800» в Верхних Печерах внутри.

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