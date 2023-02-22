Один день в «Школе 800»: как ученики привыкают к программе новейшего учебного заведения в Нижнем Новгороде

Вместе с учащимися глава региона дал старт началу обучения в новой школе. Фото: Мария СОРОКИНА

Торжественное мероприятие, посвященное запуску новейшего ультрасовременного корпуса «Школы 800» в Верхних Печерах состоялось в Нижнем Новгороде 22 февраля.

На церемонии открытия учащиеся отправили письма себе в будущем. Фото: Мария СОРОКИНА

Письма опускали в специальный ящик в виде ростка дерева. Фото: Мария СОРОКИНА

В торжественной обстановке старт началу обучения в новой школе дал глава региона Глеб Никитин. Он напомнил, что реализация этого проекта, как и ряда других, проводилась в условиях пандемии и несмотря на некоторую неопределенность, проект не был остановлен или заброшен и получили результат, удовлетворяющий требованиям.

- Самое главное, что всем нравится школа. Моё собственное впечатление - фантастический получился проект! Умопомрачительные виды здесь открываются практически отовсюду - такой настоящий Нижний Новгород с его просторами и прекрасным солнцем за окном. Присутствие детишек и звук школьной жизни полностью меняют впечатление о пространстве. Именно в такие моменты хочется опять на школьную скамью самому сесть. Наша задача, чтобы это радостное настроение сохранялось у людей и дальше, а за счет новых образовательных технологий и удачных проектов «Школа 800» стала ровно тем, чего мы от нее ждем - одной из лучших школ в России!

Из каждого окна открываются живописные виды. Фото: Мария СОРОКИНА

Губернатор впечатлен новой школой. Фото: Мария СОРОКИНА

Новое учебное заведение оснащено высокотехнологичным оборудованием, а усовершенствованная образовательная программа предполагает, что материал будет донесен до каждого учащегося в отдельности. В настоящее время в школе занимается 517 ребят. Пока они проходят адаптационный период и в игровой форме знакомятся с помещениями школы, ее распорядком и правилами. Корреспондент «КП-Нижний Новгород» провел целый день с одним из старших классов, чтобы ознакомиться с учебным процессом изнутри.

Адаптация в форме квеста

Сейчас ребята еще не учатся, а проходят адаптацию и постепенно вовлекаются в процесс. Дабы упростить эту задачу, коллектив преподавателей придумал и организовал приключенческий квест «Форд Боярд». У каждого класса свой список контрольных точек, которые надо пройти. Например, у семиклассников первое задание - посетить кабинет естественных наук на третьем этаже, где будут проходить некоторые занятия. Далее ребята дружной толпой идут в спортзал, чтобы провести разминку. Проходят по широкому светлому коридору, ориентируясь на указатели.

В школе достаточно просторные коридоры. Фото: Мария СОРОКИНА

К слову, навигация в школе довольно простая и понятная — тут север, там юг.

В школе простая и понятная навигация. Фото: Мария СОРОКИНА

Направо пойдешь — в игровой зал попадешь. Он, кстати, достаточно большой, всем на зависть.

Направо пойдешь - в игровой зал попадешь. Фото: Мария СОРОКИНА

Учащиеся тренируются в большом спортзале. Фото: Мария СОРОКИНА

После разминки и парочки игровых упражнений у ребят просыпается аппетит. Далее маршрут пролегает через столовую, очень кстати.

Следующей точкой маршрута стала столовая. Фото: Мария СОРОКИНА

За каждым классом закреплены свои места и свое время посещения. Семиклассники моют руки, выжидают очередь и проходят к столам у дальней стены. На завтрак у них порция творожной запеканки и чашка теплого какао — не слишком изыскано, но вкусно и полезно. Покушав, каждый самостоятельно убирает за собой посуду — здесь так принято.

В числе первых позавтракали учащиеся 3 и 4 классов. В зале библиотеки для них организован квиз.

Для младших классов устроили квиз. Фото: Мария СОРОКИНА

Мальчики и девочки разбились на команды и дружно отвечают на вопросы об обращении с книжками. Ответов пока больше правильных, но встречаются и ошибки. Учителя, стоя в сторонке, подмечают: «Это они из шалости так отвечают, книги они любят».

Кто будет учить?

Директор школы Марк Сартан подтвердил - учащиеся проходили строгий отбор. Самый серьезный конкурс был у младших классов — до шести человек на место. Иными словами, сюда попадают только самые ответственные и прилежные ученики, а плохишам и недостаточно старательным ребятам придется пересмотреть свое отношение к учебе, прежде чем подавать документы на перевод.

Не менее въедливо руководство школы относится и к педагогам, поступающим на работу. Они должны стать дружным коллективом, имеющим общие цели и задачи, а также общее представление о том, как обучать детей. Сейчас в школе работает свыше 50 учителей, средний возраст которых составляет 35-37 лет. Как справедливо заметил Марк Наумович, каждый из них прошел строгий отсев.

- Учителя проходили целую воронку отбора. Они начинали с мотивационного письма, в котором человек очень хорошо раскрывается. Становится понятно, насколько наши ценности им близки. Далее было телефонное интервью, а следом очная обучающая сессия, в ходе которой наблюдали, насколько человек конструктивен и может работать в команде. Кейсы задавались с учетом специфики образовательной системы в школе. Финальным испытанием было очное собеседование, - добавил директор.

На вопрос о том, как определить, любит ли преподаватель работать с детьми, он привел простой пример — на физкультуре ребенок подтягивается 3 раза, а надо 7. Один учитель сразу скажет, что надо ставить двойку, а второй предложит способы подтянуть ребенка до выполнения норматива. В таком искреннем желании помочь и кроется любовь к своей профессии.

В числе успешно прошедших испытания был учитель истории и обществознания и права Михаил. Перед поступлением на работу молодой специалист очень волновался, но теперь уверен — оно того стоило, ведь новое место открывает новые возможности для саморазвития.

- Со времен, когда я учился в школе, методики преподавания изменились. Изюминка моего подхода — ориентация на современную технологию и на понимание учениками целостных процессов, а не заучивание. Насколько могу судить, у детей самые разные эмоции, у многих наблюдается положительная динамика. Словом, они растут над собой, - сказал педагог.

Переходят из частных московских школ

Мама пятиклассника Вячеслава Кристина Ильясова призналась, что в «Школу 800» они шли целенаправленно. Раньше ее сын обучался в частных столичных школах, а сама женщина мечтала, что однажды отведет его в современное учебное заведение в нашем городе.

- Мы с нетерпением ждали, проезжали мимо и видели, как эта школа строится, мечтали об ее открытии. Когда такая возможность появилась, мы ею воспользовались, и были приятно удивлены. Сын, когда пришел с занятий, сказал мне: «Мама, скорее бы завтра!».

Преимущества новой школы оценили не только родители, но и сами учащиеся. Например, шестиклассник Даниил Белов перевелся сюда ради углубленного изучения гуманитарных предметов — русского языка и литературы.

- Я захотел перейти в другую школу. Поменять свой круг общения. Эта школа меня заинтересовала — она только открылась и представлялась, как хорошее учебное заведение. Мои ожидания полностью оправдались! В школе отличные преподаватели, приятный дружелюбный класс, - заметил ученик.

Учащиеся быстро подружились и охотно общаются на переменах. Фото: Мария СОРОКИНА

В целом, ребята пока только осваиваются в новой школе - определяются с любимыми местами и размышляют о том, какие предметы хотели бы изучать более углубленно.

Как заметил Марк Сартан, еще остаются моменты, которые нуждаются в доработке. Например, сейчас учащихся значительно меньше, чем школа может вместить, поэтому некоторые кабинеты пока законсервированы. Выйти на полную мощность планируется в ближайшие несколько лет.