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НовостиОбщество7 сентября 2023 9:53

Два бабьих лета ждет нижегородцев этой осенью

После кратковременного похолодание вновь придет тепло
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Два бабьих лета ждет нижегородцев этой осенью.

Два бабьих лета ждет нижегородцев этой осенью.

Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Два бабьих лета ждет жителей Нижегородской области осенью 2023 года. Об этом «Комсомолке» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в начале сентября в регионе стояло молодое бабье лето: температура приближалась к 25 градусам тепла, было солнечно и сухо. Погода больше соответствовала норме июля или августа. Сейчас пришло похолодание, однако оно будет недолгим.

Начиная со следующего понедельника инициативу перехватит антициклон скандинавского происхождения. И центральную Россию, и, в частности, Нижегородскую область ждет классическое бабье лето с солнечной, сухой и комфортной погодой.

– Ночами воздух будет остывать до +5, +6 …+10 +11 градусов, а днем столбики термометров будут стремиться на штурм 20 градусной отметки, – рассказал Евгений Тишковец.

Синоптик также дал прогноз на всю осень для Нижегородской области.