Два бабьих лета ждет нижегородцев этой осенью. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Два бабьих лета ждет жителей Нижегородской области осенью 2023 года. Об этом «Комсомолке» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в начале сентября в регионе стояло молодое бабье лето: температура приближалась к 25 градусам тепла, было солнечно и сухо. Погода больше соответствовала норме июля или августа. Сейчас пришло похолодание, однако оно будет недолгим.

Начиная со следующего понедельника инициативу перехватит антициклон скандинавского происхождения. И центральную Россию, и, в частности, Нижегородскую область ждет классическое бабье лето с солнечной, сухой и комфортной погодой.

– Ночами воздух будет остывать до +5, +6 …+10 +11 градусов, а днем столбики термометров будут стремиться на штурм 20 градусной отметки, – рассказал Евгений Тишковец.

Синоптик также дал прогноз на всю осень для Нижегородской области.