Нижегородцы просят главу СКР Бастрыкина не допустить вырубку аллеи в Щербинках. Фото: Информационный центр СК России.

Нижегородцы просят председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина повторно завести уголовное дело из-за вырубки деревьев в Щербинках. Свое видеообращение они опубликовали в социальных сетях.

Напомним, ранее стало известно, что из-за прокладки газопровода, местная администрация запланировала массовую вырубку деревьев в Щербинках. Местные жители выступили против такого решения, так как в прогулочной зоне высажено более 370 деревьев. Глава СКР поручил завести уголовное дело, однако постановление было отменено. Активисты считают, что нельзя вырубать деревья и кустарники, а сами работы, связанные с бурением, нанесут вред на корневую систему деревьев.

Кроме того, жители считают, что газопровод будут проводить через памятники природы регионального значения - «Малиновая гряда» и «Урочище Слуда».

Отметим, ранее глава администрации Приокского района Нижнего Новгорода Михаил Шатилов сообщал, что никакой вырубки в Щербинках в настоящее время не ведется, а решение о прокладке газопровода на этой территории еще не принято.

Активисты попросили Александра Бастрыкина завести повторно уголовное дело.