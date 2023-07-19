Бастрыкин поручил завести уголовное дело из-за вырубки деревьев в Приокском районе Фото: Иван Макеев

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело из-за вырубки деревьев в микрорайоне Щербинки. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее стало известно, что из-за прокладки газопровода, местная администрация запланировала массовую вырубку деревьев. Местные жители выступили против такого решения, так как в прогулочной зоне высажено более 370 деревьев.

До этого нижегородцы попросили депутата Госдумы помочь сохранить аллеи в Щербинках. По мнению активистов, уничтожение аллеи приведет не только к гибели деревьев, насекомых и птиц, но и в целом негативно скажется на здоровье местных жителей, которым придется вдыхать выхлопные газы. На жалобы местных жителей ответил Глава администрации Приокского района Нижнего Новгорода Михаил Шатилов. Как отметил Шатилов, в настоящее время работы по прокладке коммуникаций проводятся с арзамасской стороны, а не на проспекте Гагарина. Таким образом, никакой вырубки в Щербинках в настоящее время не ведется. Кроме того, решение по прокладке газопровода на территории района пока не принято.

Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Нижегородской области Дмитрию Канонерову завести уголовное дело и доложить о ходе расследования.