Глава Приокского района ответил на жалобы по поводу вырубки деревьев в Щербинках

Ранее нижегородцы просили сохранить зеленую аллею на Гагарина. Фото: Мария СОРОКИНА

Глава администрации Приокского района Нижнего Новгорода Михаил Шатилов ответил на жалобы по поводу вырубки деревьев в микрорайоне Щербинки. Соответствующий пост появился на его странице в соцсетях.

Как отметил Шатилов, в настоящее время работы по прокладке коммуникаций проводятся с арзамасской стороны, а не на проспекте Гагарина. Таким образом, никакой вырубки в Щербинках в настоящее время не ведется. Кроме того, решение по прокладке газопровода на территории района пока не принято. Как только ситуация прояснится, будет организована встреча с местными жителями в рамках которой им расскажут, как пройдут инженерные сети и в каких участках будут проходить проколы грунта.

Кроме того, глава районной администрации отметил важность газификации Щербинок для строительства нового жилья, больницы и развития Нижнего Новгорода в целом.

Ранее сообщалось, что нижегородцы обратились к депутату Госдумы с просьбой помочь сохранить зеленую аллею на проспекте Гагарина.