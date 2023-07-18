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НовостиОбщество18 июля 2023 12:24

Глава Приокского района ответил на жалобы по поводу вырубки деревьев в Щербинках

По его словам, работы по прокладке коммуникаций ведутся на другом участке
Мария СОРОКИНА
Ранее нижегородцы просили сохранить зеленую аллею на Гагарина.

Ранее нижегородцы просили сохранить зеленую аллею на Гагарина.

Фото: Мария СОРОКИНА

Глава администрации Приокского района Нижнего Новгорода Михаил Шатилов ответил на жалобы по поводу вырубки деревьев в микрорайоне Щербинки. Соответствующий пост появился на его странице в соцсетях.

Как отметил Шатилов, в настоящее время работы по прокладке коммуникаций проводятся с арзамасской стороны, а не на проспекте Гагарина. Таким образом, никакой вырубки в Щербинках в настоящее время не ведется. Кроме того, решение по прокладке газопровода на территории района пока не принято. Как только ситуация прояснится, будет организована встреча с местными жителями в рамках которой им расскажут, как пройдут инженерные сети и в каких участках будут проходить проколы грунта.

Кроме того, глава районной администрации отметил важность газификации Щербинок для строительства нового жилья, больницы и развития Нижнего Новгорода в целом.

Ранее сообщалось, что нижегородцы обратились к депутату Госдумы с просьбой помочь сохранить зеленую аллею на проспекте Гагарина.