Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество6 сентября 2023 8:07

Температура ниже 0°C придёт в Нижегородскую область во второй декаде ноября

Устойчивый снежный покров ляжет на землю не раньше конца ноября
Кристина БЕРБАСОВА
Кристина БЕРБАСОВА
Устойчивый снежный покров ляжет на землю не раньше конца ноября.

Устойчивый снежный покров ляжет на землю не раньше конца ноября.

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Температура ниже 0 градусов придёт в Нижегородскую область во второй декаде ноября. Такой долгосрочный прогноз «Комсомолке» дал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

– Переход среднесуточной температуры через ноль в сторону отрицательных значений попытается наступить в срок. Я думаю, что это произойдет во второй декаде ноября, но, тем не менее, это будет неустойчивая дата, поскольку метеозима будет ещё не один раз спотыкаться и откладываться на более поздний срок, – сказал синоптик.

Напомним, что синоптики утверждают, что нынешний год сможет порадовать всех любителей тёплой и комфортной погоды. Согласно долгосрочным прогнозам, температура воздуха осенью будет выше средних многолетних значений. Правда, не намного. Подробнее читайте в нашем материале.

Также Евгений Тишковец рассказал, когда наступит бабье лето в Нижегородской области.