Температура ниже 0°C придёт в Нижегородскую область во второй декаде ноября

Устойчивый снежный покров ляжет на землю не раньше конца ноября. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Температура ниже 0 градусов придёт в Нижегородскую область во второй декаде ноября. Такой долгосрочный прогноз «Комсомолке» дал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

– Переход среднесуточной температуры через ноль в сторону отрицательных значений попытается наступить в срок. Я думаю, что это произойдет во второй декаде ноября, но, тем не менее, это будет неустойчивая дата, поскольку метеозима будет ещё не один раз спотыкаться и откладываться на более поздний срок, – сказал синоптик.

Напомним, что синоптики утверждают, что нынешний год сможет порадовать всех любителей тёплой и комфортной погоды. Согласно долгосрочным прогнозам, температура воздуха осенью будет выше средних многолетних значений. Правда, не намного. Подробнее читайте в нашем материале.

Также Евгений Тишковец рассказал, когда наступит бабье лето в Нижегородской области.