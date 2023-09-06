Сентябрь будет на 2 градуса теплее нормы. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Сентябрь будет на 2 градуса теплее нормы в Нижегородской области. Такой долгосрочный прогноз «Комсомолке» дал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

– Сентябрь будет на 2 градуса теплее нормы со значительным дефицитом осадков, то есть ожидается большое количество солнечных дней, – сказал синоптик.

Октябрь тоже будет на 1-1,5 градуса теплее, а уже в ноябре температура воздуха практически вернется в климатическое русло и будет на 0,5 выше нормы.

Напомним, что синоптики утверждают, что нынешний год сможет порадовать всех любителей тёплой и комфортной погоды. Согласно долгосрочным прогнозам, температура воздуха осенью будет выше средних многолетних значений. Правда, не намного. Подробнее читайте в нашем материале.

Также Евгений Тишковец рассказал, когда наступит бабье лето в Нижегородской области.