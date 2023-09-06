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НовостиОбщество6 сентября 2023 7:21

Осадков в ноябре выпадет на 20% больше положенного в Нижегородской области

Температура воздуха в последний месяц осени будет на 0,5 выше нормы
Кристина БЕРБАСОВА
Кристина БЕРБАСОВА
В ноябре осадков смешанного типа будет на 20% больше положенного.

В ноябре осадков смешанного типа будет на 20% больше положенного.

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В ноябре осадков будет на 20% больше положенного в Нижегородской области. Такой долгосрочный прогноз «Комсомолке» дал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

– Ноябрь окажется самым неприятным осенним месяцем, температура практически вернется в климатическое русло и будет на 0,5 выше нормы, – рассказал «КП – Нижний Новгород» синоптик. – Осадков, которые станут переходить уже в смешанную фазу, выпадет на 20% больше положенного.

Напомним, что синоптики утверждают, что нынешний год сможет порадовать всех любителей тёплой и комфортной погоды. Согласно долгосрочным прогнозам, температура воздуха осенью будет выше средних многолетних значений. Правда, не намного. Подробнее читайте в нашем материале.

Также Евгений Тишковец рассказал, когда наступит бабье лето в Нижегородской области.