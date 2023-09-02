Лариса Долина и Игорь Бутман выступят в Нижнем Новгороде

Лариса Долина и Игорь Бутман. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Лариса Долина и Игорь Бутман выступят на джазовом фестивале «Осень в Швейцарии» в Нижнем Новгороде. Об этом в своем телеграм-канале сообщает мэр города Юрий Шалабаев.

Напомним, джазовый фестиваль с участием известных артистов пройдет в нижегородском парке «Швейцария» с 8 по 10 сентября.

На сцену парка также выйдут Даниил Крамер, Мариам Мерабова, три оркестра, восемь джазовых коллективов и солистов из Москвы, Костромы и Нижнего Новгорода.

Отметим, фестиваль пройдет на нескольких площадках: центральной площадке, территории около скейт-парка, беседке-качели и поляне у детского центра.

Ранее мы сообщали, что нижегородский парк «Швейцария» отметил свой юбилей – 120 лет.

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