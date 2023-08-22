Нижегородский парк «Швейцария» отметит юбилей 26 августа. Фото: телеграм-канал парка «Швейцария»

Нижегородский парк «Швейцария» отметит 26 августа свой юбилей – 120 лет. Об этом в своем телеграм-канале сообщает мэр города Юрий Шалабаев.

В эту субботу гости парка через конкурсы, игры, мастер-классы и квесты познакомятся с историей «Швейцарии». А с 14.00 до 22.00 на центральной площади пройдет концерт.

Кроме того, посетителей ждут театральные представления, уроки танцев и музыкальная зона «Джаз на поляне». А специальным гостем праздника станет группа «5sta family».

– Будет также атмосферно, как и на Дне города, – отмечает Юрий Шалабаев.

Напомним, праздничная подсветка украсит нижегородскую телебашню в День Государственного флага России 22 августа.

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