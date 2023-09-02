Лариса Долина, Игорь Бутман, Даниил Крамер приедут в Нижний Новгород на джазовый фестиваль

Джазовый фестиваль пройдет в парке «Швейцария» в сентябре
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Джазовый фестиваль с участием известных артистов пройдет в нижегородском парке «Швейцария» в сентябре. Об этом сообщил мэр города Юрий Шалабаев.
Фестиваль «Осень в Швейцарии» пройдет 8, 9 и 10 сентября. Звезды джаза будут выступать для нижегородцев. Среди них, три оркестра, восемь джазовых коллективов и солистов из Москвы, Костромы и Нижнего Новгорода. Кроме того, приедут известные артисты, такие как Лариса Долина, Игорь Бутман, Даниил Крамер, Мариам Мерабова.
Мероприятия проведут при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В течение трех дней нижегородцы смогут наслаждаться музыкой до позднего вечера.
Программа:
8 сентября – центральная площадка. Остановка ул. Медицинская
17:30-19:00 – джаз-рок квинтет Grooving High
19:00-20:00 – Лариса Долина
20:00-22:00 – Даниил Крамер и ансамбль Musica Latine
9 сентября – площадка около скейт-парка. Остановка ул. Сурикова
15:00-16:00 – группа Rush Band
Центральная площадка. Остановка ул. Медицинская
16:00-17:00 – оркестр штаба Приволжского округа войск национальной гвардии РФ
17:00-18:00 – Нижегородский Губернский оркестр
18:00-19:00 – оркестр под упр. Михаила Петропавловского
19:00-20:00 – группа AlexBand, солистка Таня Гуляева
20:00-21:00 – джаз-квинтет Михаила Журакова, г. Кострома
21:00-22:00 – джаз-оркестр «REVO band», г. Москва
10 сентября – беседка-качели, остановка ул.Медицинская
15:00-17:00 – трио «Parolibre»
Поляна около детского центра, остановка Тобольские казармы
15:00-17:00 – ансамбль «Brass+»
Центральная площадка. Остановка ул. Медицинская
17:00-18:00 – кавер-бэнд «NizhnyNovgorodBand»
18:00-19:00 – Карина Кожевникова, джаз-вокал, г. Москва
19:00-20:00 – Игорь Бутман и квинтет Игоря Бутмана
20:00 – 21:30 – Мариам Мерабова и «MIRAIF»