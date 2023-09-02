Лариса Долина, Игорь Бутман, Даниил Крамер приедут в Нижний Новгород на джазовый фестиваль

Джазовый фестиваль пройдет в парке «Швейцария» в сентябре Фото: Михаил ФРОЛОВ

Джазовый фестиваль с участием известных артистов пройдет в нижегородском парке «Швейцария» в сентябре. Об этом сообщил мэр города Юрий Шалабаев.

Фестиваль «Осень в Швейцарии» пройдет 8, 9 и 10 сентября. Звезды джаза будут выступать для нижегородцев. Среди них, три оркестра, восемь джазовых коллективов и солистов из Москвы, Костромы и Нижнего Новгорода. Кроме того, приедут известные артисты, такие как Лариса Долина, Игорь Бутман, Даниил Крамер, Мариам Мерабова.

Мероприятия проведут при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В течение трех дней нижегородцы смогут наслаждаться музыкой до позднего вечера.

Программа:

8 сентября – центральная площадка. Остановка ул. Медицинская

17:30-19:00 – джаз-рок квинтет Grooving High

19:00-20:00 – Лариса Долина

20:00-22:00 – Даниил Крамер и ансамбль Musica Latine

9 сентября – площадка около скейт-парка. Остановка ул. Сурикова

15:00-16:00 – группа Rush Band

Центральная площадка. Остановка ул. Медицинская

16:00-17:00 – оркестр штаба Приволжского округа войск национальной гвардии РФ

17:00-18:00 – Нижегородский Губернский оркестр

18:00-19:00 – оркестр под упр. Михаила Петропавловского

19:00-20:00 – группа AlexBand, солистка Таня Гуляева

20:00-21:00 – джаз-квинтет Михаила Журакова, г. Кострома

21:00-22:00 – джаз-оркестр «REVO band», г. Москва

10 сентября – беседка-качели, остановка ул.Медицинская

15:00-17:00 – трио «Parolibre»

Поляна около детского центра, остановка Тобольские казармы

15:00-17:00 – ансамбль «Brass+»

Центральная площадка. Остановка ул. Медицинская

17:00-18:00 – кавер-бэнд «NizhnyNovgorodBand»

18:00-19:00 – Карина Кожевникова, джаз-вокал, г. Москва

19:00-20:00 – Игорь Бутман и квинтет Игоря Бутмана

20:00 – 21:30 – Мариам Мерабова и «MIRAIF»