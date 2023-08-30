Пять территорий Нижнего Новгорода планируют законтрактовать под жилье. Фото: Иван МАКЕЕВ

Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Иван Каргин планирует законтрактовать под жилье пять территорий Нижнего Новгорода. Об этом сообщает «Ъ-Приволжье».

Напомним, заместитель губернатора Сергей Морозов представил кандидатуру Каргина депутатам. Новый зампредседатель будет курировать работу двух министерств. Одним из них станет областной минстрой. Вторым будет министерство градостроительной политики.

В задачи Ивана Каргина может войти увеличение темпов и объемов строительства жилья, а также запуск КРТ. Сам Иван Каргин назвал своей насущной задачей к концу года законтрактовать большие территории города проведя не менее пяти торгов.

Депутаты должны согласовать назначение Ивана Каргина на должность зампредседателя 31 августа.

Ранее мы сообщали, что минстрой Нижегородской области выдал разрешение на строительство четырех многоквартирных домов в Нижнем Новгороде.

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