Минстрой одобрил строительство четырех домов в Нижнем Новгороде. Фото: GloraX.

Минстрой Нижегородской области выдал разрешение на строительство четырех многоквартирных домов в Нижнем Новгороде. Об этом стало известно из документации, опубликованной на сайте ведомства.

Как отмечается, новые дома появятся в трех районах города. Два дома от появится на территории Канавинского и Московского районах. Застройщик получил разрешение на строительство дома по улице Украинской, около домов №27 и №35. Здание построят высотой в 27 этажей. Еще один многоквартирный дом построят в границах улиц Страж Революции, 50-летия Победы и Евгения Никонова в Московском районе.

В Нижегородском районе многоквартирный дом построят на границах улиц Ереванская и Дальняя. Строительством займется СЗ «Группа Инвестстрой». Кроме того, было одобрено строительство дома на Черниговской набережной. Эта будет высотка из двух башен, которую построит девелопер GloraX.