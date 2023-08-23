Депутаты одобрили Ивана Каргина на пост зампреда нижегородского правительства. Фото: телеграм-канал Глеба Никитина.

Комитет по градостроительной деятельности нижегородского заксобрания одобрил кандидатуру Ивана Каргина на должность заместителя председателя областного правительства. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Приволжье».

Заместитель губернатора Сергей Морозов представил кандидатуру Каргина депутатам. Новый зампредседатель будет курировать работу двух министерств. Одним из них станет областной минстрой со всеми его полномочиями по строительству социальных объектов. Вторым будет министерство градостроительной политики.

Сергей Морозов считает, что руководство двух министерств одним человеком поможет устранить разногласия, которые возникают при выполнении установленных для региона показателей по вводу жилья.

Ранее Иван Каргин принимал участие в конкурсе на должность министра, однако на пост назначили Дмитрия Груничева. Иван Каргин занял должность исполняющего обязанности заместителя председателя правительства.