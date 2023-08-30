Девять новых блюд включили в школьное меню в Нижнем Новгороде

Школьная столовая. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Школьное меню обновили в Нижнем Новгороде к 1 сентября. В него включили девять новых блюд. Об этом в своем телеграм-канале сообщает мэр города Юрий Шалабаев.

В меню школ появились рагу из говядины, соте из индейки с овощами, жаркое с индейкой, пудинг «Лакомка»из сыра рикотта, биточки «Школьные», борщ «Нижегородский», рисовая запеканка с творогом, горячий бутерброд с сыром, а также горячий бутерброд с помидорами и сыром.

Кроме того, меню нижегородских школ появятся новые продукты. Это плавленый сыр, овсяный шоколадный напиток и овсяный фруктовый напиток «Экзотик».

– Надеюсь, ребята оценят нововведения. Мы будем внимательно следить за откликом учащихся и продолжим корректировать меню в случае необходимости, – отмечает Юрий Шалабаев.

Напомним, в Нижнем Новгороде на торжественные линейки ко Дню знаний придут более 16 тысяч первоклассников. А всего в 2023 году в школу 1 сентября пойдет свыше 140 тысяч учеников.

Ранее мы сообщали, что в школе № 133 в Приокском районе сформированы сразу 16 первых классов. Впервые за парты сядут сразу 414 малышей. Это станет своеобразным рекордом для города.

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