Свыше 16 тысяч первоклашек пойдут школу 1 сентября в Нижнем Новгороде

Первоклассники на торжественной линейке, посвященной Дню знаний. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Нижнем Новгороде на торжественные линейки ко Дню знаний придут более 16 тысяч первоклассников. А всего в 2023 году в школу 1 сентября пойдет свыше 140 тысяч учеников. Об этом сообщает департамент образования администрации города Нижнего Новгорода.

– Всего в этом году в школу пойдут более 140 тысяч человек, из них более 16 тысяч первоклассников, – говорится в сообщении.

Напомним, что погода в День знаний позволит провести торжественные линейки на открытом воздухе, у детей и их родителей даже получится отправиться на прогулку после праздника. В первый день осени небесная канцелярия не готовит никаких сюрпризов и обещает быть благосклонной. Читайте точный прогноз погоды в Нижнем Новгороде на 1 сентября в нашем материале.

В школу девочки придут с бантами и в белых фартуках, мальчики в костюмах и с бабочками. Вместе они будут дарить цветы учителям, получать учебники и обмениваться историями о том, как провели лето. Но что же делать после того, как прозвенит первый звонок, неужели нарядным ребятам придётся идти домой? Ну это необязательно, ведь «Комсомолка» узнала, куда родителям отправиться с детьми в День знаний в Нижнем Новгороде 1 сентября 2023 года.