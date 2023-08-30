16 первых классов сформировали в школе № 131 в Нижнем Новгороде. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В школе № 133 в Приокском районе Нижнего Новгорода сформированы сразу 16 первых классов. Впервые за парты сядут сразу 414 малышей. Это станет своеобразным рекордом для города. Об этом сообщается в группе школы в социальных сетях.

- Мы учли максимально возможное количество поступивших к нам пожеланий, - рассказали представители школы. – Школьная администрация проделала огромную работу, чтобы сформировать равномерные и работоспособные классы. При этом соблюдалось несколько важных принципов: был сохранен баланс в количестве мальчиков и девочек в классах, полностью отсутствуют «отборные» классы, максимально учитывались взаимные пожелания родителей и учеников.

Напомним, всего в этом году в школы Нижнего Новгорода пойдут свыше 16 тысяч первоклассников. Всего же 1 сентября в городе сядут за парты 140 тысяч учеников.