Зоопарк, планетарий, иммерсивная экскурсия: Где в Нижнем Новгороде отметить 1 сентября с ребёнком

Где в Нижнем Новгороде отметить 1 сентября с ребёнком. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Приближается волнительный день для всех школьников и их родителей – первое сентября. Традиционно в этот день во всех школах пройдёт торжественная линейка, посвящённая Дню Знаний. Девочки на праздник придут с бантами и в белых фартуках, мальчики в костюмах и с бабочками. Вместе они будут дарить цветы учителям, получать учебники и обмениваться историями о том, как провели лето. Но что же делать после того, как прозвенит первый звонок, неужели нарядным ребятам придётся идти домой? Ну это необязательно, ведь «Комсомолка» узнала, куда родителям отправиться с детьми в День знаний в Нижнем Новгороде 1 сентября 2023 года.

Зоопарк «Лимпопо»

В День знаний школьников будут ждать в зоопарке «Лимпопо» – там состоятся тематические показательные кормления животных. Очаровательные выдры поучаствуют в съедобной считалочке, а белорукие гиббоны, ор ангутаны и лемуры вари получат специальные «первоклассные» подарки.

Естественно, особые сюрпризы на 1 сентября в зоопарке подготовили для первоклашек. В этот день детишкам до семи лет включительно попасть в страну птиц и зверей можно будет бесплатно. Родителям нужно всего лишь предъявить на входе свидетельство о рождении ребёнка.

Иммерсивная экскурсия

После торжественной линейки школьников также можно свозить в Дом архитектора на Верхневолжской набережной. Сейчас в здании гостит необычный музей «В тишине» (6+), где на посетителей надевают противошумные наушники и отправляют на иммерсивную экскурсию, обучая говорить руками, слушать глазами и чувствовать музыку своим телом. Такой необычный опыт точно запомниться не только малышам, но и взрослым!

Планетарий 1

Всей семьей в День Знаний можно сходить на сеанс в планетарии 1 в парке Швейцария. Там школьники и их родители смогут увидеть завораживающие фильмы про секреты темной материи, об образовании Вселенной и зарождении солнечной системы, о развитии отечественной космонавтики. Сеансы идут каждый час.

Выставка «Мамонт и его спутники»

Хорошей будет идеей на 1 сентября съездить в Нижегородский кремль – там прямо в Зачатской башне есть возможность посетить выставку «Мамонт и его спутники» (6+). Посетители смогут совершить путешествие в ледниковый период на 35 тысяч лет назад и узнать, почему большерогого оленя считают ошибкой эволюции, научиться определять возраст шерстистого носорога по полоскам на роге и сравнить свою бедренную кость с костью мамонта.

Поход в кино

Самым простым способом отпраздновать начало нового учебного года станет поход в кинотеатр. Родители с детьми могут пойти на французский мультфильм «Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы» (6+) про школьников с суперспособностям. Ребята постарше могут выбрать отечественный фильм «Баба Яга спасает мир» (6+) о том, как любопытный школьник попадает в сказочный лес, а Яга – в современный город.

Выставка плакатов Дмитрия Рекина

Ребятишкам постарше будет интересно сходить на выставку плакатов Дмитрия Рекина (0+). Каждый экспонат на данной выставке – это красочный мир метафор и символов, которые нужно рассмотреть и разгадать. Плакаты здесь посвящены самым разным темам: есть серьезные и смешные, многоцветные и черно-белые, пафосные и ироничные. Экспозицию можно увидеть в Нижегородском государственном художественном музее «Искусство XX века» на площади Минина и Пожарского.