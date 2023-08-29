Прогноз погоды на 1 сентября 2023 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В День знаний, 1 сентября, у нижегородских школьников и студентов начнётся новый учебный год. Позволит ли погода в этот день провести торжественные линейки на открытом воздухе и получится ли отправиться на прогулку после праздника? Похоже, что в первый день осени небесная канцелярия не готовит никаких сюрпризов и обещает быть благосклонной. Так, по данным портала Яндекс.Погода, температура воздуха будет комфортной, а дождей не прогнозируется, поэтому зонт лучше оставить дома.

Погода в Нижнем Новгороде 1 сентября 2023

Утром, когда дети пойдут на школьные линейки, будет ясно и солнечно, воздух постепенно разогреется от +12 до +22 градусов. Из-за относительно высокой влажности – до 71% может показаться, что на улице прохладно, поэтому кофточку на всякий случай стоит прихватить. Ветер юго-восточный до 1,9 метров в секунду.

Днем, когда все праздничные мероприятия в школах и университетах подойдут к концу, на небе по-прежнему не будет и облачка. Столбики термометров покажут от +24 до +26 градусов. Влажность снизится до 45%, но ожидается умеренный южный ветер со скоростью до 1,8 метров в секунду.

В вечерние часы стоит ожидать температур на уровне +18...+24 градусов. Все так же солнечно и ясно, ветер юго-восточный до 1,5 метров в секунду.

Ночью на небе будет видно звёзды, так как облака так и не появятся на горизонте. Температура воздуха составит от +14 до +16 градусов, а ощущаться будет, как +15 градусов. Ветер юго-восточный до 1,4 метров в секунду.

В течение всего дня осадков не ожидается, а значит, зонтики и плащики можно с собой не брать. Атмосферное давление на уровне 757 миллиметров ртутного столба, магнитное поле спокойное.