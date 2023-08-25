Школьники попросили Глеба Никитина открыть скейт-парк в Балахне

Скейт-парк. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Юные балахнинцы попросили губернатора Нижегородской области Глеба Никитина открыть в городе скейт-парк. Об этом сообщил глава региона в своем телеграм-канале.

– Все то время, что проводили совещание в администрации Балахны, на улице меня ждала представительная делегация по очень важной теме! – сказал глава региона.

Как оказалось, местный скейт-парк оказался закрыт из-за того, что там не соблюдались правила безопасности.

– Техника безопасности, действительно, очень важна, и как раз местные власти должны обеспечить контроль за этим. С главой договорились, – подытожил Глеб Никитин.

Напомним, что масштабное благоустройство проведут в историческом центре Балахны к 550-летию города.

Ранее мы сообщали, что Нижегородская область направит 5,7 млрд рублей на модернизацию бумажного комбината «Волга» в Балахне. Предприятие вошло в перечень приоритетных проектов в области освоения лесов, составленный Минпромторгом РФ.

Дополнительные инвестиции позволят создать линию по выпуску волокнистой массы из макулатуры, что увеличит производственные мощности по переработке сырья. Планируется отремонтировать и запустить в работу бумагоделательную машину №6, которая ранее была законсервирована и долгое время не использовалась.