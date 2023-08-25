Набережная в Балахне. Фото: телеграм-канал Глеба Никитина.

Масштабное благоустройство проведут в историческом центре Балахны к 550-летию города. Комплексная программа подготовки к празднику предусматривает разные направления. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем телеграм-канале.

– Готовы поддержать, по ряду вопросов уже пора приступать, дал поручение своим профильным заместителям предусмотреть средства на реализацию этого плана и детально все позиции обсудить в рамках оргкомитета, – сказал глава региона.

Напомним, ранее мы сообщали, что Нижегородская область направит 5,7 млрд рублей на модернизацию бумажного комбината «Волга» в Балахне. Предприятие вошло в перечень приоритетных проектов в области освоения лесов, составленный Минпромторгом РФ.

Дополнительные инвестиции позволят создать линию по выпуску волокнистой массы из макулатуры, что увеличит производственные мощности по переработке сырья. Планируется отремонтировать и запустить в работу бумагоделательную машину №6, которая ранее была законсервирована и долгое время не использовалась.

Также мы писали, что в городе Балахна Нижегородской области в стене местного дома культуры отыскали бюст Ленина, замурованный туда еще 30 лет назад.