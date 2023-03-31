5,7 млрд рублей направят на модернизацию бумкомбината «Волга» в Балахне. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородская область направит 5,7 млрд рублей на модернизацию бумажного комбината «Волга» в Балахне. Предприятие вошло в перечень приоритетных проектов в области освоения лесов, составленный Минпромторгом РФ. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Дополнительные инвестиции позволят создать линию по выпуску волокнистой массы из макулатуры, что увеличит производственные мощности по переработке сырья. Планируется отремонтировать и запустить в работу бумагоделательную машину №6, которая ранее была законсервирована и долгое время не использовалась. Также завод обновит энергетический комплекс и установит новую конденсационную турбину.

- Модернизация позволит внедрить новые технологии производства бумаги, снизить ее себестоимость при улучшении экологических свойств и технических характеристик, - сообщил министр экономического развития и инвестиций Нижегородской области Денис Исмагилов.

Проект планируется реализовать в 2025 году. Бумкомбинату будет предоставлена лесосека без проведения аукциона, а также льгота на аренду лесных участков. Всё это позволит сократить расходы предприятия, а сэкономленные средства пустить на совершенствование технологических процессов.

Планируется, что бумкомбинат «Волга» после модернизации расширит ассортимент производимой упаковочной бумаги, а объем ее производства вырастет на 50% - до 470 тонн готовой продукции в год. Как сообщил генеральный директор предприятия Сергей Пондарь, на бумкомбинате будет создано порядка 250 новых рабочих мест.