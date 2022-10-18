В Балахне нашли бюст Ленина, замурованный в стене ДК в течение 30 лет. ФОТО: группа ДК "Волга"

В городе Балахне Нижегородской области в стене местного дома культуры отыскали бюст Ленина, замурованный туда еще 30 лет назад. Об этом сообщается в группе дома культуры «Волга».

- Ровно неделя осталась до празднования 90-летия Дома культуры «Волга». А это значит, что идет активная плодотворная подготовка к главному яркому событию, - говорится в сообщении. - По концепции проведения праздника нам нужен был бюст Ленина. И все вспомнили легенду о том, что в стенах ДК был «замурован» бюст Ленина.

Как оказалось, это была не просто легенда. В стене дома культуры действительно нашли бюст Ленина, где он находился на протяжении 30 лет. Он был скрыт под фанерой и досками, а затем скрыт металлическим щитом.