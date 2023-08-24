52 ученика направили апелляции по итогам вступительных испытаний в «Школу 800»

«Школа 800» в Нижнем Новгороде. Фото: Мария СОРОКИНА

52 апелляции на результаты вступительных испытаний было подано за все время приема учеников в «Школу 800» в Нижнем Новгороде. Такое количество апелляции насчитывается в сумме на прием в оба корпуса образовательного центра – в Верхних Печёрах и на Автозаводе. Об этом сообщает корреспондент «Комсомолки», присутствующий на пресс-туре по Автозаводскому корпусу АНОО «Школа 800».

– Некоторые апелляции были пересмотрены в сторону приёма, – подчеркнул директор образовательной организации Марк Сартан.

Напомним, что «Школа 800» является без преувеличения одним из самых грандиозных и самых долгожданных проектов последних лет. Она включает в себя центр дополнительного образования на Бору и три школы в самом Нижнем Новгороде – в Сормовском, Автозаводском и Нижегородском районах. В январе 2023 года нижегородцам показали, как выглядит корпус «Школы 800» в Верхних Печерах внутри.

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