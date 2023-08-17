Ремонтные работы у памятника Минину завершились в срок. Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева.

Ремонт у памятника Минину в Нижнем Новгороде завершили в срок. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Юрий Шалабаев.

Как отмечается, у памятника сделали новое основание под покрытие, заменили треснутые гранитные плиты, а также выровняли ступени.

Напомним, эти работы начали делать одновременно с ремонтом на улице Большой Покровской. Там уже высадили 15 молодых яблонь, а также убрали кадки, в которых раньше росли деревья.