Стартовали ремонтные работы у памятника Минину. Фото: районная администрация города.

Стартовали ремонтные работы у памятника Минину и на улице Большой Покровской. Об этом сообщили в районной администрации.

Сейчас начались демонтажные работы брусчатого покрытия, облицовка стен парапета и гранитных ступеней.

- На площадке у памятника будет выполнено устройство основания и произведена перекладка и замена гранитных плит на площади порядка пяти тысяч кв. метров, - отметил глава администрации Нижегородского района Алексей Рыболовлев.

Ранее на состояние плитки поступало много жалоб от местных жителей.

- Ступени, плиты покрытия и основания под ним деформировались и пришли в негодность. И, действительно, при ходьбе плитка «ходила» сама. Небезопасно и некрасиво, - рассказал мэр города Юрий Шалабаев.

Также ремонтные работы проходят на участке от площади Минина до улицы Октябрьской. Ремонт будет осуществляться на центральной части улицы между лотками ливневой канализации на площади 5,1 тыс. кв.м. общей протяженностью 510 м. Работы будут проводить поэтапно, чтобы не мешать местным жителям.

Ремонтные работы на центральной улице начались с демонтажа вазонов и замены поперечных лотков ливневой канализации. Далее подрядная организация приступит к перекладке и замене гранитных плит. Также заменят поперечные пластиковые ливневые лотки на более прочные железобетонные на Большой Покровской и Театральной площади. После завершения ремонтных работ на территории посадят крупномерные деревья.