15 молодых яблонь посадили на Большой Покровской в Нижнем Новгороде. Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева.

15 молодых яблонь высадили на Большой Покровской в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил мэр города Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале.

Глава города также добавил, что кадки, в которых раньше росли деревья убрали. Теперь деревья будут расти в открытом грунте и совсем скоро около них установят приствольные решетки.

Напомним, ранее стало известно, что ремонтные работы стартовали у памятника Минину и на улице Большой Покровской. Ремонтные работы включали в себя перекладку и замену гранитных плит. Замену пластиковых ливневых лотков на более прочные железобетонные на Большой Покровской и Театральной площади, а также высадку крупномерных деревьев.