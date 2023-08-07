«Спас трехлетнего малыша и принял удар на себя»: Мама ребенка, которого едва не растерзал ротвейлер, раскрыла подробности нападения под Нижним Новгородом

Напавшую собаку оттаскивал другой ребенок. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По всей Нижегородской области, словно гром среди ясного неба, разнеслась новость о нападении домашней собаки на ребенка в Богородском районе. 11-летний Егор защитил 3-летнего братика своих друзей от обезумевшего животного и чудом остался жив. Эксклюзивно для «КП-Нижний Новгород» мама пострадавшего ребенка Дарья рассказала, как все было на самом деле и почему дети оказались в смертельной опасности.

Принял удар на себя

«Орешкино-3» это закрытый коттеджный поселок под Богородском. Настолько закрытый, что в местных чатах жалуются, дескать к озеру не пускают, приходится крюк делать. Естественно, ни случайных людей, ни бездомных собак там не бывает. Дети могут вот так просто гулять на лужайке перед домом, а родители приглядывают за ними в окно или из огорода. У всех прививки по возрасту и кое-какие знания правил безопасности, полученные на уроках ОБЖ в школе. Казалось бы, все предусмотрели, что может пойти не так?

Чуть больше года назад сосед Дарьи завел пса по кличке Рэй. Евгений часто выводил щенка гулять без поводка и намордника, чтобы тот попривык к местным. С песиком часто играли дети, а потом он вырос и случилось страшное:

- 2 августа где-то около восьми часов дети стояли около забора напротив нашего дома. У них не было даже никаких подвижных игр, которые смогли спровоцировать на что-то. Собака выбежала и ринулась в толпу ребят. Как она выбежала, я толком не знаю, но ребенок мне сказал: «Я только увидел что Рэй бежит сломя голову на 3-летнего Димочку. Я его откинул в сторону».

По словам собеседницы, собака была настроена агрессивно, целилась в лицо. Мальчик закрывал лицо руками. В итоге ребенок получил множественные раны, а его футболка была вся в крови.

Мальчик защитил друга от собаки, но пострадал сам.

В тот вечер, о котором Дарье тяжело вспоминать, у соседского дома было много детей. Егор туда пришел, чтобы пообщаться со старшими братьями того самого Димочки, но в критический момент именно он оказался ближе всех к малышу.

- Он его оттолкнул. Тот подбежал к маме и рассказал: «В Егора вцепилась собака, он меня спас». Он разговаривает очень хорошо в свои три года. В общем дальше он сказал: «Мама, дай тряпку там кровь уже у Егора льется». Мама все поняла, схватила полотенце и побежала на выручку к моему сыну, - добавила собеседница.

Сбежал из незапертого дома

Чтобы было понятнее, все произошло в пределах трех домов. Хозяева Рэя живут в соседнем от Дарьи доме, а нападение произошло у дома через дорогу. Маме мальчика удалось выяснить, что в тот день хозяина собаки и его супруги не было дома. За собакой оставили следить двоих сыновей 8 и 11 лет. Те, очевидно, с задачей не справились. Мальчуганы убежали гулять и, судя по всему, плохо закрыли дверь. Пес выбежал из дома, а дальше, по словам Дарьи, препятствий не оказалось — ни ворот ни калитки нет, заходи кто хочешь.

У соседа нет калитки и ворот. Фото предоставила мама пострадавшего мальчика.

Когда все случилось, в толпе ребят находился младший из сыновей этой пары. Он все увидел и сразу принялся оттаскивать пса, но силы были не сопоставимы.

- Представьте 8-летний ребенок оттаскивал собаку, которая весит 50 с лишним килограммов. Получилось так, что Егор терпел и в болевом шоке даже вскрикнуть не смог. Этот только оттаскивал и кричал: «Рэй! Рэй! Рэй, фу!».

После того, как пса все же удалось оттащить, Егору моментально начали оказывать помощь, а мальчик с собакой убежал домой.

- Он потом еще подбегал к Егору и пытался ему сказать: «Не говори, скажи что ты упал. Меня будут ругать что я за собакой не уследил»,- добавила она.

«Звонит по ночам и плачет от боли»

Пострадавший мальчик был госпитализирован в стационар детской больницы «Айболит» в Нижнем Новгороде.

- У меня ребенок уже пятую ночь не спит нормально, - продолжает Дарья, - у него ломит руку. Он плачет от боли. Звонит мне и говорит: «Мамочка, мне больно!». Понимаете, врачи же не будут постоянно колоть ребенку обезболивающее, это вредно.

У ребенка глубокие укусы на правой руке. Фото предоставила мама пострадавшего мальчика.

У Егора сильно искусана правая рука, также есть укусы на левой руке, прокус и гематома на животе, ссадины на ногах. Несмотря на то, что дома ему в экстренном порядке промыли все места укусов, а потом на личном авто минут за 20 доставили до дежурной клиники, врачам пришлось расширять раны, чтобы убрать образовавшиеся нагноения, а также вколоть ребенку антибиотики. Другие уколы делать не пришлось — и у мальчика, и у покусавшего его пса есть все необходимые прививки.

- Сейчас у него рука то работает, то не работает — ломит так, что взять ничего ей не может. Как выпишут, я ему в любом случае буду делать дополнительное обследование. Сегодня мы встречались с врачом. Врач сказал, что о выписке пока и речи быть не может, - добавила собеседница.

А не простить ли по-соседски?

После того, как ребенка госпитализировали, Дарья отправилась в полицию, где написала заявление и объяснительную записку. По факту случившегося начата проверка. По ее словам, сосед не пытался договориться. Он решил, что им все простят по-соседски. Трудно представить, что такое возможно в коттеджном поселке, где подобных случаев не было, наверное, с момента его появления в 2013 году.

- Он лютует. Говорит, я на вас заявление напишу за клевету. За какую клевету? Ребенок же покусанный у меня. Естественно, я обратилась в полицию. А вы бы разве сделали не так? Я хочу, чтобы это было уроком владельцам собак. Чтобы люди понимали и несли ответственность, заводя такую собаку, - резюмировала мама пострадавшего мальчика.

К слову, согласно постановлению правительства РФ от 29 июля 2019 года № 974 ротвейлер не входит в список потенциально опасных пород собак, для которых выгул на поводке и в наморднике является обязательным. Вместе с тем 12 июля 2023 года Госдума РФ в третьем чтении приняла закон, запрещающий самовыгул домашних животных. Сложно назвать самовыгулом единичный случай побега животного, однако никак нельзя отрицать, что здоровью ребенка был причинен вред.