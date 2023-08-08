Замена трамвайной стрелки началась в районе станции «Варя» в Сормове. Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области.

Замена трамвайной стрелки стартовала в районе станции «Варя» в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области.

Как отмечается, сейчас проходит демонтаж старых рельсов, затем предстоит выемка грунта, после этого проведут устройство нового основания и укладку рельсового полотна со стрелочным оборудованием. Его изготовили по специальному заказу.

- Такие элементы трамвайного пути, как стрелки и крестовины, производятся под заказ для каждого конкретного объекта. В декабре 2022 года было принято решение временно восстановить движение трамваев до станции «Варя» до момента поставки оборудования. Вагоны разворачивались на участке, который сейчас как раз меняют, - отметил директор дирекции по сопровождению проектов Корпорации развития Нижегородской области Евгений Грабовский.

Согласно информации, работы по замене трамвайной инфраструктуры в городе проводят в соответствии с графиком и на Сормовском кольце, и в районе проспекта Гагарина.

Напомним, Нижегородский трамвай №6 перестал курсировать в Сормовском районе с 5 августа по 4 октября. В связи с этим был продлен маршрут А-89 «Поселок Новая стройка – Станция метро Бурнаковская». Автобус продлили до становки «Тоннель Московского вокзала» на Московском шоссе для транспортного обеспечения улиц Народной, Чебоксарской и Гордеевской.