Нижегородский трамвай №6 временно перестанет ходить с 5 августа по 4 октября Фото: Виталий ТИМКИВ

Нижегородский трамвай №6 перестанет курсировать в Сормовском районе с 5 августа по 4 октября. Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области.

Согласно информации, работа трамвая по маршруту «Московский вокзал-Станция «Варя» приостановлена из-за строительных работ по замене стрелочного узла «Станция Варя».

В связи с этим 5 августа автобус А-89 будет ездить по измененному маршруту, для обеспечения транспортного обслуживания улиц Народная и Гордеевская. В дополнение к существующему пути следования А-89 планируется организовать полукольцевое движение автобусов от Сормовского шоссе по Бурнаковскому проезду, улицам Куйбышева, Акмолинской, Народной, Чебоксарской, Гордеевской, Московскому и Сормовскому шоссе. Работа маршрута будет усилена в вечернее время.

Также планируется усилить работы автобусных маршрутов А-71, А-95 и троллейбусного маршрута №5.

Напомним, ранее сообщалось, что кольцо нижегородских трамвайных маршрутов № 6 и 7 планируют полностью открыть во второй половине 2023 года.