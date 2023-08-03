Маршрут автобуса А-89 продлят до тоннеля Московского вокзала в Нижнем Новгороде Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Маршрут А-89 «Поселок Новая стройка – Станция метро Бурнаковская» в Нижнем Новгороде продлят с 5 августа. Об этом сообщили в группе новой маршрутной сети во «ВКонтакте».

Как отмечается, из-за приостановки движения трамвайного маршрута №6, было принято решение продлить маршрут автобуса А-89. Об этом попросили местные жители. Автобус продлили до становки «Тоннель Московского вокзала» на Московском шоссе для транспортного обеспечения улиц Народной, Чебоксарской и Гордеевской.

Работу маршрута организуют в направлении Московского вокзала от Сормовского шоссе по улицам Совхозной, Мориса Тореза, Куйбышева, Акмолинской, Народной, Чебоксарской, Гордеевской, в обратном направлении – от Тоннеля Московского вокзала по улицам Гордеевской, Чебоксарской, Народной, Сормовскому шоссе и далее по маршруту.

Кроме того, работа маршрута будет усилена в вечернее время и продлена до 22:30.