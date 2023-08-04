Олег Лекомцев стал заместителем главы нижегородского минимущества. Фото: телеграм-канал минимущества Нижегородской области

Олег Лекомцев стал новым заместителем министра имущественных и земельных отношений Нижегородской области. Официальное назначение было 1 августа. Об этом сообщается в телеграм-канале нижегородского минимущества.

До получения поста замминистра Олег Лекомцев являлся начальником отдела финансового контроля, ведения учета имущества казны и государственных контрактов. На новой должности он возглавит финансово-экономический блок.

Ранее мы сообщали о том, что на должность замминистра культуры Нижегородской области назначен Евгений Торопыгин. Он займется направлением строительной деятельности.

Напомним, главой министерства строительства Нижегородской области был назначен Дмитрий Груничев.

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