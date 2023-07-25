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НовостиПолитика25 июля 2023 13:48

Дмитрий Груничев назначен министром строительства Нижегородской области

Больше года он руководил ведомством в статусе исполняющего обязанности
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Дмитрий Груничев назначен министром строительства Нижегородской области.

Дмитрий Груничев назначен министром строительства Нижегородской области.

Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Дмитрий Груничев назначен главой министерства строительства Нижегородской области. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин в своем телеграм-канале.

Дмитрий Груничев больше года руководил министерством в качестве исполняющего обязанности после перехода главы ведомства Анатолия Молева на другую должность.

- [Дмитрий Груничев] зарекомендовал себя как эффективный и ответственный руководитель, в том числе ему удалось решить вопрос достройки ФАПов. Дмитрий Евгеньевич имеет, пожалуй, самое полное представление по всем вопросам стройки в регионе, - отметил Глеб Никитин.

Напомним, ранее эту должность занимал Анатолий Молев, но летом 2022 года он был назначен заместителем председательства правительства региона.