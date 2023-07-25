Дмитрий Груничев назначен министром строительства Нижегородской области. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Дмитрий Груничев назначен главой министерства строительства Нижегородской области. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин в своем телеграм-канале.

Дмитрий Груничев больше года руководил министерством в качестве исполняющего обязанности после перехода главы ведомства Анатолия Молева на другую должность.

- [Дмитрий Груничев] зарекомендовал себя как эффективный и ответственный руководитель, в том числе ему удалось решить вопрос достройки ФАПов. Дмитрий Евгеньевич имеет, пожалуй, самое полное представление по всем вопросам стройки в регионе, - отметил Глеб Никитин.

Напомним, ранее эту должность занимал Анатолий Молев, но летом 2022 года он был назначен заместителем председательства правительства региона.