Евгений Торопыгин назначен замминистра культуры Нижегородской области. Фото: телеграм-канал Натальи Сухановой

На должность замминистра культуры Нижегородской области назначен Евгений Торопыгин. Об этом в своем телеграм-канале сообщает министр культуры региона Наталья Суханова.

– Приятно, что внутри команды растут кадры высокой квалификации, – пишет Наталья Суханова. – В рамках подготовки и проведения 800-летия Нижнего Новгорода Евгений от минкультуры курировал проект «Реставрация 800», а это более 40 объектов.

Ранее Евгений Торопыгин являлся замдиректора Нижегородского музея-заповедника и координировал ремонтно-реставрационные работы. На должности заместителя министра культуры региона он займется направлением строительной деятельности.

Напомним, главой министерства строительства Нижегородской области назначен Дмитрий Груничев.

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