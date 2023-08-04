Опубликованы высотные фотографии строительства метро на площади Свободы

Высотные фотографии строительства метро на площади Свободы. Фото: телеграм-канал «Метро НН»

Новые высотные фотографии с места строительства метро на площади Свободы опубликовали в телеграм-канале «Метро НН». Сейчас на площадке рабочие выносят сети водопровода и канализации, а также и тепловые сети.

Фото: телеграм-канал «Метро НН»

По словам строителей, с учетом расположения паутины коммуникаций, работы предстоит много. Они работают на площади Свободы уже почти месяц. А на этой неделе строители начали монтировать перепускные камеры с врезками теплосетей.

Фото: телеграм-канал «Метро НН»

Напомним, с 8 июля площадь Свободы была полностью перекрыта для транспорта. Ходить по наземному переходу также стало невозможно. Но для нижегородцев были предусмотрены обходные пути этого участка.

Тогда же сообщалось, что проезд для общественного транспорта будет закрыт до конца до 2025 года. А после открытия новой станции метро «Площадь Свобода» переход станет подземным.

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