Президент поддержал нижегородскую инициативу возрождения скоростного флота на Волге. Фото: АНО «Центр 800»

Президент Владимир Путин поддержал инициативу Глеба Никитина о возрождении скоростного флота на Волге. Об этом в своем телеграм-канале сообщает губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По итогам июньского совещания о вопросах развития речного судоходства президент поручил разработать маршрут пассажирских перевозок по внутренним водным путям совместно с заинтересованными регионами.

Принять дополнительные меры по реконструкции Городецкого гидроузла – еще одно поручение Владимира Путина.

– Благодарим Президента за поддержку региональных инициатив, – пишет Глеб Никитин.

Напомним, перевозчик ООО «Водолет» сейчас занимается установкой причала в городе Дзержинск. Рейсы планируют запустить в текущую навигацию, однако точных сроков пока не называют.

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