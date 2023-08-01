Рейсы «Валдаев» планируют запустить из Нижнего Новгорода до Дзержинска в 2023 году. Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области.

Рейсы «Валдаев» между Нижним Новгородом и Дзержинском планируют запустить в текущем году. Об этом сообщили представители Минтранса Нижегородской области при ответе дзержинскому блогеру Алексею Алексееву в социальных сетях.

В региональном Минтрансе рассказали, что перевозчик ООО «Водолет» сейчас занимается установкой причала в городе Дзержинск. Рейсы планируют запустить в текующую навигацию, однако точных сроков пока не называют.

Напомним, в этом году навигация судов на подводных крыльях «Валдай 45Р» стартовала с прогулочных рейсов до Шуховской башни и обзорных прогулок ещё 1 мая.