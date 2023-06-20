Глеб Никитин доложил Владимиру Путину о развитии скоростного флота в Нижегородской области. Фото: АНО «Центр 800»

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин доложил президенту России Владимиру Путину о развитии скоростного флота в регионе. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

На совещании, посвященном вопросам развития речного судоходства, которое состоялось 20 июня в Москве, Глеб Никитин выделил три главные категории судоходства.

– Во-первых, это внутригородское прогулочное или рейсовое судоходство, как сегодня запустили в Москве. Считаю, что этот новый вид транспорта станет отличным дополнением к развитой транспортной сети нашей столицы, – сказал Глеб Никитин.

Пассажирское межгородское и межрегиональное скоростное судоходство губернатор Нижегородской области отнес ко второй категории, для которой требуется тип судов со скоростью до 60-65 километров в час.

Третья категория – круизные суда. Они могут совершать длительные переходы с большим числом пассажиров.

Также в ходе совещания Глеб Никитин отметил, что Нижегородская область является первым регионом, который уже на протяжении трех лет развивает собственную флотилию.

– Мы накопили уже достаточно богатый опыт и уверенно можем сказать, что этот вид транспорта востребован именно в части регулярного сообщения, а не только в качестве аттракциона для туристов. У нас сформирована финансовая и операционная модель, которую регион может тиражировать для организации масштабной сети скоростных речных перевозок, – подчеркнул Глеб Никитин.

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