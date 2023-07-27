Частичная замена троллейбусов электробусами увеличит нижегородскую маршрутную сеть на 31%

Уже заключены контракты на поставку 113 электробусов. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Частичная замена троллейбусов электробусами позволит увеличить протяженность маршрутной сети общественного транспорта в Нижнем Новгороде на 31%. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

– Пассажирам станет комфортно добираться до новых микрорайонов, таких как ЖК «Цветы», «Новая Кузнечиха», «Торпедо», – отметил губернатор Глеб Никитин.

В 2023 году планируется приобрести 113 электробусов и 53 зарядные станции. Реализация проекта позволит увеличить протяженность сети маршрутов с 157 километров до 205,6 километра.

Напомним, что на покупку электробусов и устройство зарядной инфраструктуры потратят 5,1 миллиарда рублей. Субсидии поступят из федерального бюджета.

– В верхнюю часть города у нас будут поставлены 62 электробуса с увеличенной емкостью батареи, что позволит транспорту всю смену работать без подзарядки. Заряжать транспортные средства будут во время ночного отстоя в депо, – рассказал заместитель министра транспорта и автомобильных дорог региона Денис Рябинин. – В нижнюю часть Нижнего Новгорода будет поставлен 51 электробус.