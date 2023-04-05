5,1 млрд рублей направят на покупку электробусов для Нижнего Новгорода

Электробусы на станции зарядки Фото: Иван МАКЕЕВ

5,1 млрд рублей направят на покупку электробусов и устройство зарядной инфраструктуры в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Распоряжение о предоставлении субсидии региону из федерального бюджета было подписано 31 марта. Сроки отборов поставщиков, как отметили в ведомстве, будут известны позднее. Но уже организовано взаимодействие с отечественными производителями электробусов.

Отметим, что из федерального бюджета на модернизацию электротранспорта всего было выделено 19,9 млрд рублей. 14,8 млрд рублей из них будут направлены на трамвайную сеть.

Напомним, в ближайшие три года Нижний Новгород закупит 284 новых электробуса в рамках модернизации электротранспорта. В связи с этим в городе будет дополнительно оборудовано 124 зарядные станции.

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